Llegan dos pateras a Baleares con 28 personas a bordo

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas migrantes han llegado este viernes a las costas de Baleares en dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, la primera llegada ha ocurrido a las 06.20 horas, momento en que se ha rescatado a 14 personas de origen magrebí en la zona de Es Copinar, en Formentera.

Más tarde, a las 07.20 horas se ha interceptado a 14 personas, también de origen magrebí, en Portopetro (Santanyí).