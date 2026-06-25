Rescatadas 49 personas tras llegar en patera a Cabrera

Archivo - Salvamar 'Suhail' navegando en aguas de Cádiz en una imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este jueves tras llegar en patera al noroeste de la isla de Cabrera, según ha informado Delegación del Gobierno.

En concreto, a las 08.15 horas se ha rescatado a 23 personas y a las 08.46 horas han sido rescatadas otras 26. En ambos incidentes intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.