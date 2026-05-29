Llegan dos pateras a Formentera con 37 migrantes a bordo

Archivo - Una embarcación con migrantes a bordo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 personas han llegado este viernes a Formentera a bordo de dos pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 08.30 horas se ha interceptado a 15 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola (Formentera).

Más tarde, a las 09.30 horas, se ha rescatado a 22 personas de origen subsahariano, en el mar, a 0,5 millas al sur de la isla.