Llegan a Palma seis nuevos autobuses eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha recibido este jueves las primeras seis unidades de autobuses eléctricos de 12 metros de un total de 23 unidades que se incorporarán progresivamente a la flota en las próximas semanas y que se corresponden con uno de los lotes de un acuerdo de electrificación de la flota.

Los vehículos, que cuestan cada uno 573.000 euros, comenzarán a prestar servicio una vez superen la fase final de supervisión, que incluye el proceso de adecuación, la matriculación y la instalación de los sistemas embarcados, con el objetivo de garantizar su plena adaptación a las necesidades.

La EMT cuenta actualmente con un total de 68 vehículos eléctricos en proceso de incorporación a la flota.

La actuación se enmarca en el plan de electrificación de la flota mediante un acuerdo marco que contempla la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos, con un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros, financiados a través del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU, además de aportaciones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del Ayuntamiento de Palma y de fondos propios correspondientes al ejercicio 2026.

En este contexto, las operaciones ya en marcha incluyen un primer contrato (lote 1) para la adquisición de 34 autobuses eléctricos articulados de 18 metros, adjudicados a Daimler Buses España; el segundo contrato (lote 2), correspondiente a 23 autobuses eléctricos de 12 metros adjudicados a BYD Motores Iberia --entre los que se encuentran las seis unidades que han llegado hoy--; y un tercer contrato para la compra de 11 autobuses articulados de 18 metros, adjudicados a Irizar e-mobility.

Estas actuaciones representan una inversión total de 59,6 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto global del acuerdo marco.