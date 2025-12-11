Llegan tres pateras a Baleares con 52 personas a bordo

Archivo - Un cayuco. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas migrantes han sido rescatadas este miércoles a bordo de dos pateras en aguas de Baleares.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 23.15 horas se ha interceptado a un total de 10 personas de origen magrebí en el Pilar de Mola, en Formentera.

A las 19.43 horas se ha rescatado a un total de 18 personas de origen magrebí, a media milla al este de Cabrera.

Ya este jueves, a las 00.05 horas se ha interceptado a un total de 24 personas de origen subsahariano, en Marina Botafoc, Puerto de Ibiza.

Con estas llegadas, el número de migrantes rescatados entre el miércoles y el jueves asciende a 230.