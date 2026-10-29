Llevan a la Fiscalía la retirada de los bordillos de piedra de una calle de Santa Maria

Calle Paborde Jaume en obras - DENUNCIANTE

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vecino ha denunciado ante la Fiscalía de Baleares la retirada de la acera empedrada de la calle Paborde Jaume, en Santa Maria del Camí, a causa de unas obras.

El escrito remitido al Ministerio Público, difundido a los medios por este vecino, advierte de la "falta de seguridad" de los viandantes a causa de las obras y de la eliminación de un bordillo de piedra de más de 200 años de antigüedad.

Cabe recordar que este ciudadano ya interpuso una denuncia por estos hechos ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y, posteriormente, la Asociación por la Recuperación de los Centros Antiguos (ARCA) y otra vecina del municipio pidieron al Ayuntamiento que no retirara el empedrado bicententario y denunciaron los desperfectos en varias casas.

Presentaron dos instancias generales al Consistorio para reclamar el expediente de las obras e información sobre dónde están las piedras ya extraídas.

Además, el vecino hizo solicitudes en el Portal de Transparencia para pedir la información reclamada en la instancia anterior y la grabación del pleno municipal, borrado de internet una vez acabó dicha sesión.

Finalmente, remitió una instancia al Departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca solicitando que no se quitaran las aceras de dicha calle y denunciando que el Ayuntamiento "aparentemente pretende hacer negocio con las piedras extraídas".

Tras la denuncia, un inspector del Servicio Técnico y de Bienes Culturales de la institución insular hizo una inspección en la calle y remitió un informe técnico al Ayuntamiento de Santa Maria para, siempre según explica el vecino, "encontrar una solución de rehabilitación del viario público que integre y permita la conservación y preservación de los tramos de piedra existentes".

Asimismo, el denunciante subraya que el pasado miércoles comenzaron a hormigonar la calle después de colocar una rígola central de adoquines que, a su entender, "está incorrectamente colocada", ya que es "excesivamente alta" y "puede provocar futuras inundaciones".

Con todo, reclama una solución para "evitar futuras desgracias" y solicita a la Fiscalía que tome las medidas "que considere necesarias para que después de tantas irregularidades alguien se encargue de supervisar dichas obras".