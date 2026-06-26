Llibertat Llucmajor acusa al Ayuntamiento de perder medio millón de euros por la mala gestión de residuos

Basura acumulada en una calle de Llucmajor. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha denunciado públicamente que la "nefasta" gestión del gobierno municipal ha provocado un perjuicio de más de medio millón de euros para las arcas municipales, después de que el Ayuntamiento haya aprobado el pago de la reclamación patrimonial presentada por la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos.

En un comunicado, la formación ha explicado que este pago no responde a un hecho fortuito ni imprevisible. Según han indicado, un dictamen del Consell Consultiu concluye que la reclamación tiene su origen en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de su obligación de licitar y adjudicar un nuevo contrato dentro de los plazos legalmente establecidos.

"El medio millón de euros que ahora deberán asumir todos los vecinos de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila es la consecuencia directa de una gestión deficiente del equipo de gobierno", han añadido.

El dictamen, ha apuntado el partido vecinal, también pone de manifiesto que la alcaldesa asumió durante los años 2024 y 2025 unas competencias que no le correspondían al tratar de negociar con la empresa el pago de conceptos que no eran responsabilidad del Ayuntamiento.

A juicio de Llibertat Llucmajor, lo más grave es que estas actuaciones ya habían sido cuestionadas por los servicios técnicos y jurídicos municipales, cuyos informes advertían de que esa no era la vía legal adecuada y alertaban de los riesgos que entrañaba para los intereses del Ayuntamiento y los vecinos.

La formación vecinal ya advirtió, han recordado, de las consecuencias que tendría persistir en esa estrategia. Además, se popuso una alternativa jurídica y administrativa que permitía defender los intereses vecinales como rescindir el contrato por incumplimiento de la concesionaria, declarar la emergencia sanitaria para garantizar la continuidad del servicio y adjudicar de forma urgente la prestación a otra empresa mientras se tramitaba una nueva licitación pública.

Llibertat Llucmajor ha lamentado que la alcaldesa y sus socios de gobierno desoyeron los informes de los técnicos municipales y las propuestas formuladas por el partido vecinal.

"Hoy, el resultado es evidente: el Ayuntamiento ha aprobado el pago de cerca de 500.000 euros que podrían haberse evitado con una gestión responsable y ajustada a derecho. 500.000 euros que no se destinarán a una mejora del servicio, sino en mantener el deplorable estado actual de abandono y acumulación de basuras", han añadido.

El partido vecinal ha exigido que la alcaldesa y el equipo de gobierno den explicaciones públicas, asuman las responsabilidades políticas que les corresponden y expliquen por qué ignoraron las advertencias de los servicios municipales y de la oposición "hasta provocar un perjuicio económico de semejante magnitud".

"Gobernar exige responsabilidad, previsión y respeto por el dinero de los vecinos. Cuando se actúa con improvisación, se desoyen los informes técnicos y se toman decisiones al margen de las advertencias recibidas, las consecuencias terminan pagándolas todos los vecinos. Y, en este caso, la factura asciende a medio millón de euros. ¿Hubiera actuado igual la alcaldesa y sus concejales si el medio millón lo tendrían que pagar de sus bolsillos?", ha concluido el portavoz, Alexandro Gaffar.