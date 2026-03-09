Llibertat Llucmajor denuncia la acumulación de residuos en el municipio

Basuras acumuladas en unos contenedores de Badia Gran. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha presentado sendas denuncias ante la Conselleria de Salud y ante el Defensor del Pueblo por la acumulación de residuos en el municipio.

Por un lado, según han informado en un comunicado, se ha trasladado a la Conselleria el "evidente riesgo" para la salud pública que supone el desbordamiento generalizado de contenedores de basura en todo el municipio tras más de una semana sin recogida efectiva.

La acumulación de bolsas, restos orgánicos y residuos en la vía pública está generando problemas de salubridad, malos olores y la proliferación de insectos y animales, una situación que resulta inaceptable para los vecinos, han advertido.

Por otro lado, se ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la dejación de funciones por parte de la alcaldesa y su equipo de gobierno, así como el incumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento en materia de recogida de residuos, un servicio público básico que los municipios están obligados a garantizar según la legislación de régimen local.

Desde el partido vecinal han recordado que este problema no es puntual, sino que se arrastra desde hace años. Las incidencias en la recogida de basuras se producen de forma recurrente desde aproximadamente 2015, pero la situación se ha agravado especialmente desde 2024, según han añadido.

Durante el 2025, han recordado, el municipio llegó a permanecer cerca de tres meses sin un servicio estable de recogida de residuos, provocando escenas de contenedores colapsados y acumulación de basura en numerosas calles del término municipal, lo que ya motivó denuncias por nuestra parte y numerosos vecinos ante las autoridades sanitarias.

En este inicio de 2026 la situación vuelve a repetirse. A día de hoy, los contenedores de s'Arenal y las Urbanizaciones de Llucmajor se encuentran nuevamente desbordados tras más de una semana sin recogida efectiva.

"La situación es insostenible y completamente impropia de un municipio como Llucmajor, y denunciamos la falta de liderazgo y de actuación por parte del equipo de gobierno municipal para resolver un problema que afecta directamente a la calidad de vida y a la salud de los vecinos", han apuntado.

En este contexto, han propuesto a la alcaldesa que declarare la emergencia sanitaria y contrate de urgencia un refuerzo para retirar toda la basura que se acumula en las calles.

La ley, según han asegurado, ampara esta solución y el Ayuntamiento cuenta con más de 50 millones de euros sin utilizar en el remanente de tesorería.

"Hay dinero y hay herramientas legales. ¿A qué espera? ¿Qué más basura hay que aguantar para que tome una decisión?", ha indicado el portavoz, Alexandro Gaffar.

Llibertat Llucmajor ha solicitado así la intervención de las autoridades competentes para garantizar que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y que se restablezca de manera inmediata un servicio de recogida de residuos normal y eficaz en todo el municipio.