Llibertat Llucmajor pide declarar la emergencia sanitaria para contratar un refuerzo en la recogida de basuras

Basuras acumuladas frente a unos contenedores. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha reclamado a la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, que declare la emergencia sanitaria por la "grave crisis de basuras" que vive el municipio, lo que le permitiría disponer de herramientas legales para contratar un refuerzo extraordinario y "retirar cuanto antes las toneladas de residuos que permanecen en la vía pública".

La formación vecinal ha considerado "inadmisible" que Lascolas dedique esfuerzos a hacer públicas sus quejas por la "falta de apoyo" de su propio partido de cara a una hipotética candidatura para las elecciones municipales de 2027, mientras Llucmajor se encuentra en esta situación.

En un comunicado, Llibertat Llucmajor ha señalado que la prioridad de cualquier alcalde debería ser "gobernar" y "dar respuesta a los problemas reales de los vecinos".

No obstante, han reprochado que la realidad es que los contenedores del municipio están "completamente desbordados", la basura "se acumula en numerosas calles" y "no se ofrece ninguna solución efectiva" por parte de Lascolas, ni del conjunto del equipo de gobierno formado por PP y Vox.

De este modo, han alegado que la basura acumulada genera "malos olores, favorece la aparición de plagas y supone un riesgo creciente para la salud pública". Ante una situación de estas características, han asegurado que "no caben excusas, ni dilaciones".

"No es la primera vez que se formula esta petición. Año tras año se ha solicitado al gobierno municipal que adopte esta medida excepcional cuando la situación así lo requiere. Sin embargo, las propuestas han sido rechazadas de forma sistemática y sin que se hayan ofrecido argumentos convincentes para descartarlas", ha manifestado el regidor de Llibertat Llucmajor Miguel Pascual.

Por eso, han alegado que las soluciones "existen" y, a su juicio, lo que falta es "voluntad política" para aplicarlas y capacidad de gestión para "anteponer el interés general a cualquier otra consideración".

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha defendido que los vecinos merecen un gobierno que "se ocupe de resolver los problemas del municipio" y no de las "disputas internas de los partidos". En ese sentido, ha criticado que la gestión realizada durante este mandato explicaría el debate existente dentro del propio PP sobre la candidatura de Lascolas para 2027.

"Lo verdaderamente urgente hoy no son las estrategias electorales, sino retirar la basura de las calles y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad para todos los ciudadanos. Los vecinos de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila no necesitan más cartas, ni más lamentaciones de la alcaldesa, necesita un gobierno que gobierne", ha reivindicado.