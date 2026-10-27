Llibertat Llucmajor pide más camiones y frecuencias de recogida en el nuevo contrato de basuras

Llibertat Llucmajor alerta de que el nuevo contrato de basuras nace con las mismas deficiencias que el anterior. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha advertido que el nuevo contrato de recogida de basuras del municipio, adjudicado para los próximos ocho años, ha arrancado con las mismas deficiencias que el anterior y que numerosas calles llevan ya dos días sin una recogida en condiciones, y ha reclamado más camiones y más frecuencias de recogida.

Los vecinos necesitábamos una solución a la crisis de basuras que sufrimos desde 2015. Sin embargo, nos encontramos con un contrato que nace muerto: compromete el servicio durante ocho años y, desde su inicio, reproduce los problemas que debía resolver", han indicado en un comunicado.

El partido vecinal ha expresado su especial preocupación por la recogida puerta a puerta en las Urbanizaciones y las llaves electrónicas en contenedores de s'Arenal, que se implantarán en unos meses.

A juicio de Llibertat Llucmajor, la flota de camiones es insuficiente para ejecutar el plan de recogida y han advertido de que estos cambios, sin un refuerzo de medios y frecuencias, pueden agravar todavía más la situación actual.

Según han recordado, fueron los únicos que votaron en contra del contrato, advirtiendo de sus carencias, y han reclamado que se corrija.

La formación ha reclamado que se tramite una modificación contractual que permita, como mínimo, aumentar el número de camiones y las frecuencias de recogida para garantizar un servicio a la altura de las necesidades del municipio.

También han exigido explicaciones de por qué el contrato se ha adjudicado por unos 5,5 millones de euros anuales cuando los vecinos abonan alrededor de 7,5 millones de euros en concepto de tasa de basuras. "Esa diferencia de aproximadamente dos millones de euros al año exige una justificación pública y detallada", han indicado.

Según han recordado, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la recaudación de una tasa no puede superar, en su conjunto, el coste real o previsible del servicio, incluidos los costes directos e indirectos legalmente computables.

En este sentido, han exigido al Ayuntamiento que acredite qué gastos cubren esos dos millones de diferencia ya que si no responden a costes justificados del servicio, se trataría de un exceso de recaudación incompatible con ese límite legal.

"Los recursos que reclamamos como sobrantes deben destinarse a reforzar el servicio de basuras, mediante los mecanismos legales correspondientes. Los vecinos necesitamos más camiones, más frecuencias y una recogida eficaz", ha afirmado el portavoz de la formación, Alexandro Gaffar.