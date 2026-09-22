Llibertat Llucmajor recoge propuestas entre los vecinos para elaborar el programa para las próximas elecciones. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha organizado unas jornadas para conocer de primera mano las necesidades, prioridades y propuestas de los vecinos del municipio de cara a elaborar el programa para las próximas elecciones.

Según han recordado en un comunicado, este modelo participativo ya se aplicó en la elaboración de los programas electorales de 2019 y 2023, en los que más de un centenar de vecinos participaron activamente aportando ideas, identificando problemas y planteando posibles soluciones para el municipio.

"Somos el municipio más extenso y con más núcleos urbanos de toda Mallorca. Es fundamental que todos los vecinos participen y que se elaboren las propuestas desde abajo hacia arriba, teniendo en cuenta cada uno de los núcleos poblacionales", ha afirmado el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.

La primera fase de estas Jornadas Vecinales comienza con una encuesta online, anónima y abierta a toda la ciudadanía. A través del cuestionario, las personas participantes podrán valorar los servicios y departamentos del Ayuntamiento, señalar las principales necesidades de su zona y presentar ideas y propuestas de mejora.

Los resultados podrán analizarse territorialmente, lo que permitirá identificar las prioridades específicas de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila. Las aportaciones recibidas servirán para convertir las demandas reales de los vecinos en propuestas concretas de cara a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

El proceso continuará en noviembre con la celebración de varias sesiones presenciales en Llucmajor, s'Arenal y las Urbanizaciones, abiertas a todas las personas que quieran participar, compartir sus experiencias y seguir aportando ideas.

Paralelamente, han explicado, la formación sigue con el proceso de primarias. Una vez finalizado este procedimiento interno, se aprobará y presentaran los candidatos en diciembre, dando así un nuevo paso en la preparación de su proyecto para las próximas elecciones municipales.