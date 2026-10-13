Llorenç Galmés reúne al Comité Insular del PP para preparar las elecciones generales - PP

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mallorca ha celebrado este martes una reunión del Comité Insular, presidida por Llorenç Galmés, para preparar las elecciones generales de próximo 29 de noviembre.

El objetivo, según ha señalado la formación en una nota de prensa, ha sido coordinar el trabajo del partido de cara a esta cita electoral y apoyar el proyecto del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

"El PP de Mallorca está preparado para afrontar este nuevo reto, con una organización fuerte, con presencia en todos los rincones de la isla y con un equipo de personas comprometidas que conocen de primera mano las preocupaciones de los mallorquines", ha destacado Galmés.

Asimismo, ha puesto especial énfasis en problemas que afectan a Mallorca, señalando la inmigración irregular y la llegada de pateras, y ha reclamado un Gobierno de España que "asuma sus responsabilidades y proteja las fronteras".

También ha remarcado que España "es el país de quienes se levantan cada mañana para trabajar, de quienes se esfuerzan por salir adelante y de quienes quieren dejar un futuro mejor a sus hijos". "Es por toda esa gente por la que tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros mismos", ha añadido.

Con todo, ha considerado que el 29 de noviembres es una "cita decisiva" y ha insistido en que desde el PP de Mallorca trabajarán para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España".