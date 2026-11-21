Llorenç Guardiola, candidato del PSIB a la alcaldía de Lloseta - PSIB

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llorenç Guardiola ha sido elegido como candidato del PSIB a la alcaldía de Lloseta en las elecciones municipales previstas para mayo del año que viene.

Guardiola relevará a la actual alcaldesa, la también socialista Paquita Campins, quien le ha brindado su apoyo, según ha informado el partido en un comunicado.

En su primera intervención pública como candidato, Guardiola ha expresado sus "ganas, ilusión y energía para aportar cosas positivas al municipio". "No me presento por una cuestión personal, sino porque creo que podemos construir un proyecto colectivo con personas diferentes, con ideas y experiencias diversas, pero con la misma voluntad de trabajar por nuestro pueblo", ha subrayado.

También ha defendido una manera de hacer política basada en la proximidad y la escucha. "No importa de donde venimos, qué edad tenemos o cuál es nuestra situación. Todos formamos parte de Lloseta y todos tenemos derecho a ser escuchados", ha reivindicado.

El socialista ha deseado que este proyecto sea "el de todos y todas, un espacio abierto a cualquier vecino que quiera aportar su granito de arena" y no "solo el de una persona o un partido".

"Nuestro pueblo necesita proximidad entre la política y la gente, escucha y compromiso. Yo estoy. Con humildad, con ganas de trabajar y para defender los intereses de todos", ha sentenciado.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha considerado que la de Guardiola es una candidatura "preparada, ilusionada y profundamente comprometida con Lloseta" y se ha mostrado convenida del "compromiso y proximidad" de perfiles como el suyo.