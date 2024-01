Llucia Ramis gana el Premio de No Ficción Libros del Asteroide con un proyecto sobre la vivienda

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista mallorquina Llucia Ramis ha ganado la cuarta edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con el proyecto 'Un metro cuadrado. Diez pisos y treinta años en Barcelona', una investigación sobre la cuestión de la vivienda en España.

La autora entrelazará este estudio con su propia experiencia en Barcelona, localidad en la que Ramis ha ocupado diez pisos distintos en las últimas tres décadas, ha informado este jueves Libros del Asteroide en un comunicado.

Ramis, a través de su propia historia como inquilina, mapeará la progresiva gentrificación de las ciudades, así como sus causas y consecuencias, al mismo tiempo que reflexionará sobre el concepto de hogar.

El jurado, integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano, ha valorado, además del interés universal por el tema abordado y su aproximación, la "solvencia narrativa" de la autora.

El jurado señala que el proyecto de Ramis "aborda las múltiples caras del problema de la vivienda en España y su impacto en la vida de las personas" en el que combina crónica autobiográfica, observación directa sobre el terreno y una investigación periodística.

El Premio de No Ficción de Libros del Asteroide se distingue de otros galardones de no ficción por ser un premio otorgado a proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación de 7.000 euros, y en esta cuarta edición había recibido un total de 198 propuestas, de las que 91 procedían de fuera de España.

Llucia Ramis (Palma, 1977) es autora de cuatro novelas: 'Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys', 'Egosurfing', 'Todo lo que una tarde murió con las bicicletas' y 'Les possessions'.