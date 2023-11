Lluís Apesteguia, reelegido como coordinador general de MÉS per Mallorca

Lluís Apesteguia, reelegido como coordinador general de MÉS per Mallorca - MÉS PER MALLORCA

El partido ecosoberanista ha celebrado su VI Asamblea General este sábado 18 de noviembre en el EcoMuseu de Montuïri



PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lluís Apesteguia ha sido reelegido como coordinador general de MÉS per Mallorca en la VI Asamblea General del partido ecosoberanista, celebrada este sábado 18 de noviembre en el EcoMuseu de Montuïri.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado de la celebración este sábado de su VI Asamblea General, en el EcoMuseu de Montuïri, en la que la formación ecosoberanista ha renovado sus órganos y ha debatido y aprobado el Reglamento General y la

Ponencia de Organización.

En concreto, Lluís Apesteguia ha sido reelegido como coordinador general de MÉS per Mallorca, mientras Jaume Alzamora ha revalidado el cargo de secretario general. Además, durante la Asamblea General, Independents per Puigpunyent y Galilea y Arrelam Selva se han adherido como agrupaciones de MÉS per Mallorca y se ha aprobado el Plan de Igualdad y el Protocolo contra las violencias machistas de la formación.

El acto ha contado con representantes de la Obra Cultural

Balear, STEI-Intersindical, Més per Menorca y ARA Eivissa, entre otros, además de con los saludos audiovisuales de Esquerra Republicana, Gent per Formentera, Compromís, BNG y EHBildu.

"Fortalecemos nuestra organización, como herramienta de transformación social al servicio de nuestro país, para hacer frente a la extrema derecha y avanzar en derechos", ha asegurado Lluís Apesteguia, durante el discurso de clausura de la VI Asamblea de MÉS per Mallorca. Apesteguia ha sido reelegido coordinador general de la formación ecosoberanista.

Por su parte, Jaume Alzamora, que también ha sido reelegido como secretario general de MÉS per Mallorca ha puesto en valor la adhesión de Independents por Puigpunyent y Galilea y Arrelam Selva como agrupaciones municipales de la formación. "Crecemos para ser más y fortalecer nuestra organización. Es un orgullo que los compañeros y compañeras de Puigpunyent y Galilea y de Selva se sumen como agrupaciones locales de MÉS per Mallorca".

Tanto Apesteguia como Alzamora han formado parte de la única candidatura colectiva a la Comisión Permanente, que ha sido votada con el 85% de los votos. Así, además de la reelección de Apesteguia como coordinador general y Alzamora en la Secretaría General, la nueva Comisión Permanente cuenta con Maria Ramon para la Secretaría de Organización, Marta Català para la Secretaría de Finanzas y de Territorial, Ferran Rosa para la Secretaría de Comunicación, Marta Carrió para la Secretaría de Estrategia Política, Mateu Matas 'Xurí' para la Secretaría de Relaciones Políticas, y Rosa Cursach para la Secretaría de Movimientos Sociales.

Además, la asamblea de MÉS per Mallorca ha aprobado el Reglamento General y la Ponencia de Organización.

En cuanto a la renovación de la Comisión Ejecutiva, con un total de 17 candidaturas, 11 de mujeres y seis de hombres, han sido elegidos Joana Aina Campomar, Carme Gomila, Sebastià Lliteres,

Joan Mas 'Collet', Ruth Mateu, Miquel Oliver, Biel Payeras, Catalina Trobat y Marta Neus López.

En relación al Consejo Político de MÉS per Mallorca, donde se han presentado un total de 17 candidaturas, ocho de mujeres y nueve de hombres, han salido elegidos Marc Carriquí, Llorenç Carrió, Teresa Caimari, Aina Cànaves, Joan Ferrà, Antoni Fornés, Sebastià Llodrà, Sebastiana Mascaró, Gabriel Mayol, Xisca Mir, Magdalena Obrador, Bàrbara Sastre, Catalina Socias, Tomeu Tugores,

Agustina Vilaret y Guillem Villalonga.

Finalmente, a la Comisión de Garantías y Arbitraje se han presentado un total de cinco candidaturas, dos de mujeres y tres de hombres y las personas elegidas han sido Bel Busquets, Coloma Ferrer, Joan Llodrà, Josep Mallol y Joan Antoni Salas.

Durante la Asamblea General de MÉS per Mallorca se ha aprobado asimismo el Plan de Igualdad y el Protocolo interno contra las violencias machistas de la formación ecosoberanista.

El acto ha contado con el coordinador general de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, y Mariví Amegual, en nombre de ARA Eivissa. Así como también con Antoni Llabrés y Catalina Bover, miembros de la ejecutiva de la Obra Cultural Balear; el secretario general del STEI-

Intersindical, Miquel Gelabert; el coordinador general de la comisión ejecutiva de El PI, Rafel Ballester, y el miembro de la comisión ejecutiva del partido regionalista Joan Carles Verd; la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, el secretario general de la Agrupación Socialista de Montuïri y regidor del Ayuntamiento de Montuïri, Antoni Miralles, y el secretario de Ocupación y Economía Social del PSIB-PSOE, Rubén Castro.

Además, la VI Asamblea General de MÉS per Mallorca ha recibido los saludos audiovisuales de la secretaria general de Gent per Formentera, Sonia Cardona; de la portavoz y vicesecretaria general de Feminismes y Lgtbi de Esquerra Republicana, Raquel Sans; la secretaria general de Més Compromís y miembro de la ejecutiva de Compromís, Amparo Piquer; la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, y del eurodiputado de EH Bildu y responsable de las relaciones políticas con los pueblos del Estado de su partido, Pernando Barrena.