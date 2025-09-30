Las lluvias en Ibiza provocan varios cortes en carreteras de la Isla por acumulación de agua

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias registradas este martes de madrugada han provocado cortes en puntos de la carretera del aeropuerto de Ibiza debido a la acumulación de agua, teniendo que acceder al aeródromo por viales superiores.

Según ha informado el Consell de Ibiza en sus redes sociales, además ha tenido que cerrarse la rotonda de Jesús, a la altura de una conocida tienda de muebles. La brigada de Red Viaria sigue trabajando para normalizar la situación.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han explicado que en la zona de Dalt Vila se han registrado desplazamientos de tierras y piedras y algunas calles de la ciudad han quedado anegadas.