Localizado en Ibiza un hombre desaparecido: pasó 18 horas en salas de juego

Agente de la Guardia Civil en Ibiza - GUARDIA CIVIL

IBIZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ibiza ha localizado a un hombre de 39 años desaparecido en la Isla que había estado 18 horas seguidas en salas de juego.

El Instituto Armado ha explicado en un comunicado que recibió la denuncia de desaparición el pasado 28 de noviembre cuando los familiares la interpusieron después de que la noche anterior el hombre saliera de su domicilio a extraer dinero de un cajero y no regresara, no contestara al teléfono y no se pusiera en contacto con ninguno de ellos.

Tras la denuncia recibida y la preocupación manifestada por la familia, agentes de San Antoni iniciaron una investigación para su localización. Así, activados todos los medios posibles por parte de la Guardia Civil, fue localizado varias horas después en una sala de juegos de la Isla tras haber estado 18 horas seguidas en diferentes salas de juego.

La Guardia Civil ha recordado que la adicción al juego ocasiona un trastorno psicológico que lleva a la persona a jugar y apostar de manera compulsiva, ocasionando graves problemas personales y familiares. Es importante apoyar a la persona con este tipo de problemas, facilitándole la ayuda de terapeutas especializados o grupos de apoyo.