Localizan a 11 migrantes llegados a Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares
Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 22:15
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PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha encontrado a 11 migrantes llegados este martes a la playa de es Copinar de la isla de Fomentera.

La intervención se ha producido alrededor de las 19.30 horas, cuando se ha localizado a este grupo de personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Con esta nueva llegada, el número de migrantes interceptados en la Pitiusa menor asciende a un total de 40.

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