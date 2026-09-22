Localizan a 11 migrantes llegados a Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo
PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha encontrado a 11 migrantes llegados este martes a la playa de es Copinar de la isla de Fomentera.
La intervención se ha producido alrededor de las 19.30 horas, cuando se ha localizado a este grupo de personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.
Con esta nueva llegada, el número de migrantes interceptados en la Pitiusa menor asciende a un total de 40.