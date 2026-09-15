Localizan a 12 migrantes llegados a la costa Formentera

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a 12 personas que habían llegado este martes en una embarcación a la costa de Formentera.

Se trata de 12 personas de origen magrebí que habrían desembarcado en la playa de es Caló sobre las 18.50 horas, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.

Con esta nueva arribada, el número de migrantes llegados a Baleares este martes asciende a un total de 71 personas.