Localizan a 21 migrantes llegados a las costas de Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo, Guardia Civil y la Policía Local de Formentera han interceptado a un total 21 migrantes llegados en dos embarcaciones a las costas de la isla.

La primera de las dos nuevas llegadas de la tarde de este martes se ha producido alrededor de las 14.30 horas, cuando se ha procedido al rescate de cinco personas de origen magrebí, a cuatro millas al sureste de la isla de Formentera.

En un comunicado, Delegación de Gobierno en Baleares ha informado que después, sobre las 17.00 horas, se ha encontrado a 16 personas de origen magrebí, en la zona de sa Mola en Formentera. Con estas 21 personas, ya son 143 los migrantes llegados al litoral del archipiélago en las últimas horas.