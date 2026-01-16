Localizan a 44 migrantes llegados a bordo de dos pateras al suroeste de Mallorca y Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44 personas han llegado este viernes a Baleares a bordo de dos embarcaciones localizadas a 5,3 millas del suroeste de Mallorca y en Es Caló de Formentera.

La primera de ellas se ha localizado cerca de Mallorca sobre las 05.41 horas, con 27 migrantes de origen subsahariano en su interior, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.

La siguiente se ha encontrado a las 08.40 horas en el litoral de la Pitiusa Menor y en ella viajaban 17 personas de la misma zona de África. En ambos casos han intervenido Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Con estas nuevas arribadas, el número de migrantes que han llegado a Baleares desde el miércoles asciende a 288 personas.