Localizan a 44 migrantes llegados en dos pateras a Baleares y hospitalizan a tres mujeres embarazadas

Archivo - Patera llegada a Ibiza. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44 migrantes han llegado a bordo de dos embarcaciones a Cabrera y Formentera, entre los que se encontraban tres mujeres embarazadas que habrían sido trasladas en helicóptero al Hospital de Son Espases.

La primera de las intervenciones se produjo este sábado, alrededor de las 18.40 horas, en la costa de Cabrera del Faro de n'Ensiola, según ha informado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

Hasta allí llegó un grupo de 27 personas de origen subsahariano con tres mujeres embarazadas que fueron trasladadas al centro hospitalario. En la actuación participaron Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y el SAMU 061.

La siguiente llegada se ha producido este domingo, sobre las 07.45 horas, cuando la Guardia Civil ha interceptado a otras 17 personas de origen magrebí, en línea de costa en zona de s'Estufador de la isla de Formentera.