Localizan un cadáver en avanzado estado de descomposición en cala Murada

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional trabaja para esclarecer las causas de la muerte e identificar el cadáver en avanzado estado de descomposición que se ha hallado este lunes en cala Murada, en el término municipal de Manacor.

La investigación se ha iniciado esta mañana cuando el socorrista de la playa ha divisado el cuerpo en el agua y ha dado el aviso a los servicios de emergencias, según ha adelantado el 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Científica para inspeccionar los restos humanos y, tras tomar las primeras muestras, se ha procedido a levantar el cadáver para su posterior traslado al Instituto Anatómico Forense, donde se tratará de averiguar la procedencia, las causas de la muerte y la identidad del fallecido.

De este modo, han indicado por el momento se desconoce si podría tratarse del cuerpo de algún migrante muerto durante la travesía, aunque han podido estimar que llevaría bastante tiempo en el mar.