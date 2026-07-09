Localizan otra patera llegada a Formentera con 18 personas

Archivo - Patera en aguas de Baleares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

FORMENTERA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva patera ha sido localizada este jueves en Formentera con un total de 18 personas de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno.

En concreto, a las 06.15 horas fueron rescatadas estas 18 personas en la zona de S'Estufador de Formentera e intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Estas 18 personas se suman a los otros 60 migrantes que llegaron durante la noche de este martes en Formentera en otras dos pateras y de las que Delegación del Gobierno informó este jueves.