Luz verde al grado de Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias de la UIB

Archivo - Imagen del edificio de la Escuela Politécnica Superior de la UIB en Palma. - UIB - Archivo

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a impartir el grado en Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias a partir del curso 2026-2027.

Esta nueva titulación oficial, de 240 créditos ECTS, se impartirá en la Escuela Politécnica Superior, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El plan de estudios de esta nueva titulación fue aprobado por el Consell de Govern de la UIB en noviembre de 2025 y posteriormente recibió el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), así como la verificación positiva del Consejo de Universidades.

El grado en Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias sustituirá a partir del curso 2026-2027 al actual grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.

Desde una perspectiva profesional, los graduados obtendrán las atribuciones profesionales propias de la profesión de ingeniero técnico agrícola.

Esto les permite trabajar como profesionales autónomos o en gabinetes y grandes empresas; en la gerencia y gestión técnica en empresas del sector agroalimentario o de jardinería; como empresarios del sector agroalimentario o de jardinería; en la función pública; o en la investigación básica o aplicada.

El grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, cuya modificación ha dado lugar al de Ingeniería de Ciencias Agroalimentarias, ha registrado los valores de empleabilidad más altos de la UIB en los últimos años.

En el ámbito científico, esta formación universitaria contribuye al avance de la investigación en cuestiones como la mejora genética de cultivos, la implementación de tecnologías sostenibles, la gestión eficiente del agua y la energía o el estudio de sistemas agroecológicos, todos ellos "fundamentales" para afrontar retos actuales como el cambio global y la seguridad alimentaria.

INCREMENTO DEL COMPLEMENTO DE RESIDENCIA

El Consell de Govern también ha autorizado este viernes a la Conselleria de Educación y Universidades a tramitar un gasto de 1,5 millones de euros que se destinarán a la UIB para cubrir el coste derivado del 33,33% del complemento de residencia correspondiente al año 2026 del personal docente, investigador, técnico, de gestión, de administración y de servicios.

Con esta aportación, ha explicado Costa, el personal de la UIB se equiparará con los empleados públicos de la administración autonómica respecto a este complemento.

El acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos estableció un calendario de implementación de la indemnización por residencia en tres anualidades, a razón de un 33,33% anual empezando este 2026.

Dado que esta partida no estaba incluida en el convenio de financiación entre el Govern y la universidad, ha sido preciso habilitar esta financiación adicional para garantizar el pago efectivo del complemento.