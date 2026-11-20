PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha emitido la declaración responsable de inicio de la actividad de la residencia para personas mayores dependientes de Es Migjorn Gran, que cuenta con 40 plazas.

Asimismo, ha acordado asimismo presentar la declaración responsable ante el Ayuntamiento del municipio y el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, junto con el proyecto de actividades ejecutado.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, este trámite se realiza una vez acreditada la finalización de las obras de la residencia y comprobado que se adecúan al proyecto aprobado por el Consell de Govern el 22 de mayo de 2023.

Con esta declaración responsable, el Govern autoriza que se pueda iniciar la actividad de la residencia, sin perjuicio de que el Ayuntamiento realice las labores de comprobación, inspección, control y, en su caso, sanción, conforme a la normativa municipal, así como de la autorización sectorial definitiva de servicios sociales del Consell Insular.