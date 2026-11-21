Archivo - Foto detalle de la mano de un menor. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha dado luz verde al pago del 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal y la contratación de cuidadores de menores.

Las resoluciones definitiva del primer y el segundo programa de esta ayuda han sido publicadas este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Este, según ha informado la Conselleria en un comunicado, permite subvencionar los costes asociados a servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de educación infantil y de educación especial durante el periodo escolar.

Así, este programa cubre los gastos de la guarda antes del horario lectivo y la guarda después del comedor o de la jornada escolar, con un máximo de hasta 1.000 euros por niño.

De este modo, se han resuelto un total de 716 solicitudes favorablemente. En cuanto a la cuantía económica, el importe total concedido en esta resolución definitiva es cercano a los 158.000 euros.

En cuanto al primer programa del 'Cheque canguro', se han resuelto un total de 22 solicitudes de manera positiva, con un importe cercano a los 75.000 euros.

El importe máximo conjunto tanto para la escuela matinal como para los campamentos y las escuelas del periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por niño, y se distribuyen indistintamente entre las acciones subvencionables de ambos programas.