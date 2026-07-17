Luz verde al plan de conciliación de Baleares 2026-2031

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Plan Autonómico de Conciliación de Baleares 2026-2031, una hoja de ruta cuyo objetivo es permitir la planificación, la coordinación y el seguimiento de las políticas desarrolladas en este ámbito.

Lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Ejecutovo autonómico, Antónia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Se trata, ha defendido, de una acción "transversal" que implica a diferentes consellerias y basa su diagnóstico en "las necesidades reales del territorio y en la escucha activa de la ciudadanía".

Consta de tres ejes que a su vez comprenden ocho objetivos generales, 16 específicos y 70 medidas. Asimismo, el proyecto cuenta con 22 agentes responsables, 20 indicadores de evaluación y una vigencia de cinco años.

El documento recoge iniciativas ya implantadas en esta legislatura, como la gratuidad 0-3 o el 'Cheque canguro', y también acciones planificadas con vistas a futuro.

4,2 MILLONES PARA EL IMAS

El Consell de Govern, por otro lado, ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar un máximo de 4.298.249 euros al convenio de colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para cofinanciar el programa 'Equipos de intervención para atender a la infancia y la adolescencia en situación de riesgo' del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

Con esta partida, ha indicado Estarellas, se cofinanciarán cinco equipos de intervención formados por seis profesionales, cada uno con perfiles multidisciplinares especializados.

El programa tiene como objetivo defender los derechos de la infancia a través de la lucha contra la pobreza infantil y sus consecuencias en el desarrollo de la infancia, así como el fomento de la igualdad de oportunidades mediante programas de prevención y fortalecimiento familiar.

A través de este programa, se atenderá a niños y adolescentes de 0 a 17 años en situación de riesgo leve y moderado, y sus familias en situación de vulnerabilidad.

La Conselleria también ha recibido luz verde para destinar 4.404.240 euros a la renovación del concierto con la entidad Arrels i Ales Mallorca por el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en la comarca de Llevant de Mallorca del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

El concierto, mediante el cual la entidad presta atención a un total de 322 personas dependientes, se traduce en un total de 144.000 horas a razón de 12.000 mensuales.

Ya contempla el incremento del precio por hora, que es de 28,50 euros para 2026, un 9,07% más que en 2025, y de 29,71 euros en 2027, lo que supone un 4,25% más que el año anterior.