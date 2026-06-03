El macroconcierto de la Mare de Déu de la Salut deberá contar con tres DJ que pinchen 'house' o electrónica

Archivo - Concierto de este sábado por la celebración de la Patrona de la Mare de Déu de la Salut. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El macroconcierto por las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, la patrona de Palma, deberá contar con tres DJ o conjuntos de DJ que pinchen música de los estilos 'house' o electrónica.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de los artistas que participarán en el espectáculo, que volverá a desarrollarse en el Parc de la Mar.

Tanto la contratación de los músicos como la producción del evento, según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, tendrá un presupuesto de unos 360.000 euros.

La novedad para esta segunda edición de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, ha detallado, es que los pliegos establecen como condición que el concierto debe incluir la actuación en directo de tres DJ o conjuntos de DJ que pinchen música de los estilos 'house' o electrónica.

Además, se amplía el horario del evento, que se celebrará en el Parc de la Mar desde las 19.00 del 5 de septiembre hasta las 02.00 horas del día siguiente. Será, de nuevo, gratuito y abierto a todos los públicos.

LA FIESTA DEL FLEXAS

La portavoz municipal también ha sido preguntada acerca de la polémica suscitada alrededor de la cancelación de la tradicional fiesta del Bar Flexas, cuyos organizadores alegaron que las condiciones que se les imponían eran "inviables e incoherentes".

El Ayuntamiento de Palma negó este extremo y afirmó que habían ofrecido 45.000 euros para la organización del evento, que este año cumpliría su 22º aniversario.

Los organizadores, en un mensaje publicado en las redes sociales del Bar Flexas, han asegurado que esta ayuda económica estaba condicionada a que no volviera a celebrarse la fiesta.

Celeste se ha remitido a las palabras del regidor de Cultura, Javier Bonet, quien "dio todas las explicaciones al respecto y explicó lo que había sucedido". "No tengo nada más que añadir al respecto", se ha limitado a decir.