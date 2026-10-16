Magdalena Ribot será la nueva directora gerente de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha aprobado el nombramiento de Magdalena Ribot Font como nueva directora gerente de la entidad.

Ribot sustituirá a Rosa Maria Tarragó, que deja el cargo por motivos personales después de tres años al frente de la Fundación, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

La nueva directora gerente es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de las Illes Balears, ha cursado un máster en Tributación y Asesoría Fiscal y dispone del certificado de aptitud pedagógica (CAP).

Su trayectoria profesional combina experiencia en el ámbito de la educación, la gestión y la administración pública. Durante diez años ha trabajado en el Centro de Estudios Almudaina y, en los últimos dos años, ha asumido responsabilidades de gestión y dirección del centro.

Además, ha ejercido de profesora durante 14 años, diez de ellos en el Colegio San Pedro y cuatro como profesora interina en diferentes centros educativos de Mallorca.

Desde 2023 hasta ahora, Ribot ha ocupado el cargo de secretaria técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca.

La Conselleria ha subrayado que su trayectoria profesional destaca por su experiencia en la dirección y coordinación de servicios, la gestión administrativa, la coordinación de recursos humanos y el seguimiento de procedimientos administrativos, así como en la coordinación de equipos y órganos de gestión en diversos ámbitos organizativos.

Salud ha agradecido a Rosa Maria Tarragó el trabajo desarrollado durante estos años, así como su compromiso con la entidad y con la promoción de la cultura de la donación.