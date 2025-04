Mallorca 312: consulta todas las carreteras cortadas y los horarios

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La prueba deportiva Mallorca 312 que se celebra este sábado provocará cortes y restricciones de tráfico desde las 06.00 hasta las 21.00 horas.

Según ha informado el Consell de Mallorca, se producirán cortes de tráfico en varias carreteras y en diferentes tramos horarios que se pueden consultar en la página web de la red viaria de la institución insular.

¿QUÉ CARRETERAS ESTARÁN CERRADAS Y CUÁNDO?

Las carreteras que se verán afectadas por la prueba son las siguientes:

- Valldemossa - Andratx estará cerrada de 08.45 a 12.45 horas.

- Andratx - Puigpunyent - Esporles de 10.00 a 14.10 horas.

- Esporles - Santa Maria de 09.00 a 15.00 horas.

- Sóller - Valldemossa, de 08.10 a 10.55 horas.

- Lluc (gasolinera) - Sóller de 06.30 a 09.50 horas.

- Pollença - Lluc (gasolinera) de 06.10 a 08.40 horas.

- Platja de Muro de 05.00 a 07.00 horas.

- Platja de Muro - Pollença de 06.00 a 07.45 horas.

Cabe señalar que se permitirá la circulación de vehículos por la carretera Ma-11 desde Sóller al puerto de Sóller y viceversa, así como la circulación por la carretera Ma-1120 desde la plaza del Ayuntamiento de Esporles hasta Establiments y viceversa.

También estará permitida la circulación de vehículos por la carretera Ma-1120 desde la urbanización Ses Rotgetes de Canet cap hacia Palma.

- Esporles - Santa Maria estará cortada de 09.15 a 15.00 horas.

- Santa Maria - Campanet de 09.30 a 16.15 horas.

- Campanet - Platja de Muro de 10.30 a 17.05 horas.

- Sa Pobla - Santa Margalida de 12.30 a 17.30 horas.

La circulación estará permitida en la Ma-2030 desde la urbanización de Sa Coma hacia Palmanyola, Ma-2112 entre Mancor de la Vall e Inca, Ma-2130 de Inca a Caimari y Moscari y viceversa, de Sa Pobla a Palma y Alcúdia a través de la Ma-13 por Búger.

En Can Picafort, se permiriá la circulación en la carretera Ma-3431 desde Can Picafort hacia Muro y viceversa, así como en la Ma-3410 desde Santa Margalida hacia Can Picafort y viceversa.

- Camps d'Ariany estará cerrada de 13.15 a 17.50 horas.

- Sa Vall - Calicant - Carrossa de 13.130 a 18.00 horas.

- Artà hacia Platja de Muro de 14.30 a 20.50 horas.

En estos tramos, cabe señalar que se podrá circular por la Ma-3322 desde Manacor para acceder a la carretera Ma-12 en dirección Artà y Colònia de Sant Pere y por la Ma-15 desde Artà hacia Sant Llorenç des Cardassar.

La Ma-12 permitirá circular de la Colònia de Sant Pere a Artà, de Son Serra de Marina a Artà, de Can Picafort a Artà y e Platja de Muro a Artà.

Entre las 13.50 horas y las 18.40 horas para ir a la Colònia de Sant Pere se tendrá que circular por la carretera de Conies.