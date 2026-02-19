Mallorca acogerá entre abril y agosto un nuevo festival internacional dedicado a la fotografía

Presentación del PHOF - Mallorca PhotoFest - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mallorca acogerá del 25 de abril al 30 de agosto la primera edición del PHOF - Mallorca PhotoFest, un nuevo festival internacional dedicado a la forografía y a la imagen contemporánea.

El festival, de carácter bienal, nace con el impulso del Consell de Mallorca y la colaboración del sector cultural de la isla, según ha subrayado la institución insular.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que el Mallorca PhotoFest "representa una apuesta clara por la cultura contemporánea y por la fotografía como lenguaje artístico y herramienta de reflexión".

El Consell apoya este festival porque, según Roca, "conecta creación, territorio e identidad, refuerza el tejido cultural local y proyecta Mallorca como un referente cultural.

En concreto, la institución insular destina 30.000 euros a Art Palma Contemporani para el desarrollo del PHOF - Mallorca PhotoFest y 50.000 euros a incentivar la participación de las galerías en el festival.

El objetivo es fortalecer el sector artístico, fomentar la implicación del tejido cultural privado y garantizar una programación amplia y de calidad.

La inauguración oficial del Mallorca PhotoFest será el 25 de abril, con un cóctel inaugural organizado por el Consell de Mallorca, que dará inicio a más de cuatro meses de actividades, exposiciones y proyectos vinculados a la fotografía contemporánea en Palma y en distintos municipios de la isla.

En el marco del festival, el Centro Cultural La Misericòrdia acogerá dos exposiciones destacadas, que podrán visitarse del 4 de junio al 22 de agosto de 2026.

Así, en la Capella se presentará 'Grandeza y bajeza de lo espontáneo', de Bandia Ribeira, Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025, mientras que la sala del Archivo del Sonido y de la Imagen albergará 'Cuando se acabe el día', de Beatriz Polo Iañez, Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025.