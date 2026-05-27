Mallorca acogerá en junio su primera competición de bicicletas acuáticas

Mallorca acogerá su primera competición de bicicletas acuáticas
PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -
Mallorca acogerá el próximo 14 de junio su primera competición de bicicletas acuáticas en el Parc de la Mar de Palma.
El I Circuito de Bicis Acuáticas ha sido presentado este miércoles por el conseller de Medio Ambiente, Medio Natural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
Consistirá, según ha informado la institución insular en un comunicado, en una serie de pruebas que los participantes deberán realizar en el menor tiempo posible.
Están diseñadas para fomentar la práctica de una nueva modalidad deportiva que combina ciclismo y piragüismo en toda la población de Mallorca.
Se abrirá a la participación de todas las edades, desde los 12 años o 1,50 metros de estatura, y se llevará a cabo en cinco categorías diferentes, máster, adulta, cadete, infantil y promoción.
Para presentarlo, se ha aprovechado un taller del programa 'Súma't' de bicis de agua en el Club Náutico de Sa Ràpita con un grupo de un centenar de alumnos, que además han contado con dos deportistas invitados que han hecho una demostración, el ciclista Lluís Mas y el piragüista Joan Toni Moreno.
"Ya estamos ofreciendo esta nueva actividad a grupos de la tercera edad y a los jóvenes, como vemos hoy en este taller aquí en sa Ràpita, como una sesión ludicoesportiva que permite hacer deporte, cardio y tonificación, pero también relajarse viendo el paisaje", ha dicho Bestard.
Al acto de presentación han asistido también el presidente de la Federación Ciclista de las Islas Baleares, Toni Bauçà, y el director técnico y gerente de la Federación Balear de Piragüismo, Xavi Marroig, ambas entidades colaboradoras de la iniciativa.