Mallorca explica a la DGT la ley de limitación de vehículos y pide acceso a matrículas para controlar el acceso

Reunión entre representantes del Consell de Mallorca y la DGT. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha mantenido este martes un encuentro con el subdirector General de Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT), Juan José Ariola, para trasladar los detalles de la ley de regulación de afluencia de vehículos y para pedir el acceso a datos de matriculación para los futuros controles.

Según ha indicado la institución insular en un comunicado, el Consell de Mallorca y la DGT han acordado establecer pautas de colaboración en materia de transferencia de datos y control de vehículos.

También han estado presentes en la reunión el director insular de Movilidad, Rafel Oliver; el director insular de Infraestructuras, Rafel Gelabert, y el director provincial de la DGT en las Islas, Fernando Alonso.

Una de las principales solicitudes que el Consell de Mallorca ha hecho a la DGT es el acceso a los datos de matrícula de los vehículos para poder realizar un control cuando estos ingresan en Mallorca, una colaboración que ya existe entre ambas administraciones para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El objetivo es poder acceder a los datos de matriculación disponibles para la DGT cuando los vehículos entren en Mallorca.

De este modo, será posible saber casi de inmediato si el vehículo está registrado fuera de Mallorca, en qué comunidad autónoma o en qué país está matriculado. Esto también permitirá discriminar entre los vehículos de los residentes y los vehículos autorizados cuando quieran entrar en Mallorca a través de los puertos de Palma y Alcúdia.

El conseller insular Rubio ha explicado que la norma está actualmente en tramitación parlamentaria y confía en que podrá aprobarse entre octubre y noviembre para comenzar con su aplicación la próxima temporada turística.

También han hablado del límite de entradas de vehículos que se establecerán. En este sentido, Fernando Rubio ha indicado que el máximo siempre se determinará en base a criterios técnicos y, por ello, se ha solicitado un estudio de carga a una empresa especializada en reordenación de la movilidad.

Durante la reunión también se ha analizado la aplicación de restricciones de tráfico en algunos lugares problemáticos, como Formentor. Cabe recordar que las restricciones de Formentor las aplica la DGT en colaboración con el Consell de Mallorca, el Govern y el Ayuntamiento de Pollença.

Rubio ha explicado tras el encuentro que ha sido una reunión muy fructífera y ha agradecido a la DGT su disposición. "Para nosotros en relación con la aplicación de la ley, la colaboración con todas las administraciones es esencial y, en este sentido, la DGT es la competente en materia de regulación de tráfico. Por esta razón, hemos solicitado poder acceder a los datos de matrícula para poder cruzarlos y aplicar la regulación de la entrada de forma más eficaz y rápida", ha añadido.

Finalmente, el subdirector general Juan José Ariola ha mostrado al conseller insular Fernando Rubio y sus acompañantes las instalaciones de la DGT para el control y vigilancia de carreteras de toda España y la aplicación de nuevas tecnologías para el control del tráfico.