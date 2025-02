Mallorca expresa "oposición frontal" el acuerdo para el reparto de menores migrantes

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmes, ha expresado este viernes su "oposición frontal" al acuerdo del Gobierno de España y Canarias para la distribución de menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a los medios en un acto en Palma para repartir equipamiento informático a ayuntamientos, el presidente insular ha insistido en que el sistema mallorquín de protección de menores está "totalmente tensionado", lo que hace imposible aceptar el reparto de menores.

Galmés ha insistido en que en el escenario actual son necesarios más recursos, más dinero y más espacios para poder hacer frente a la necesidad legal de atender a los migrantes. "La ministra tiene que venir aquí y dar la cara", ha añadido.

El presidente insular ha señalado que se están explorando todas las posibilidades para atender el creciente número de llegadas de menores. "Cada semana se va complicando", ha concluido.

"Desde el Consell de Mallorca estamos totalmente en contra de este pacto para redistribuir los menores no acompañados que han llegado a Canarias", ha resaltado Galmés, recalcando que el propio Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, dijo que Baleares no puede recibir menores no acompañados que hayan llegado a otros lugares.