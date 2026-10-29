Mallorca gestionará 113,8 millones del Impuesto de Turismo Sostenible para 33 proyectos del Consell y de municipios. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mallorca recibirá un total de 113,8 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante el periodo 2026-2027 para impulsar proyectos estratégicos destinados a preservar el medio ambiente, recuperar el patrimonio histórico y cultural, mejorar la gestión del agua y renovar infraestructuras y servicios públicos.

Según ha informado este jueves el Consell de Mallorca, esta asignación se enmarca en el Plan Anual Ordinario del ITS 2026-2027, que destina a Mallorca el 63,88 por ciento de los recursos territorializados entre las islas, sin contabilizar las actuaciones transversales de ámbito autonómico, como las vinculadas al turismo responsable y a la lucha contra el intrusismo y la oferta turística ilegal.

Los recursos permitirán desarrollar 33 proyectos impulsados por el Consell de Mallorca y por los ayuntamientos de la isla, a los cuales se añaden 17 actuaciones autonómicas que pueden tener un impacto positivo en el territorio mallorquín, especialmente en ámbitos como la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad, la movilidad sostenible y la calidad turística.

El objetivo es que los ingresos generados por la actividad turística se traduzcan en mejoras concretas para el territorio, los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que contribuyen a ofrecer una experiencia de más calidad a los visitantes.

De este modo, el ITS se consolida como una herramienta para reinvertir los recursos vinculados al turismo en la conservación del patrimonio, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en Mallorca.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y PRESERVACIÓN DEL PAISAJE

De los 33 proyectos que se desarrollarán en Mallorca, siete corresponden al Consell y se centran principalmente en la recuperación y conservación del patrimonio histórico y cultural, la divulgación del patrimonio natural y la preservación del paisaje.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la intervención en la Fàbrica Nova de Sóller, con 1,4 millones de euros, y la recuperación del yacimiento paleocristiano de Son Fadrinet, en Campos, con una inversión superior a los 1,5 millones de euros.

También destaca el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, con una inversión de 1,5 millones de euros, una actuación orientada a preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la isla.

Los fondos ITS permitirán, además, continuar desarrollando el proyecto de digitalización de las rutas patrimoniales de la Serra de Tramuntana, Georutas, con una inversión superior a los 1,3 millones de euros.

Esta iniciativa contribuye a mejorar la interpretación y la difusión del patrimonio, así como a facilitar nuevas formas de descubrir el territorio.

La relación de proyectos del Consell incluye igualmente la redacción del proyecto de dos viviendas en el poblado de GESA, en Aucanada, y la conservación del paisaje en mosaico de la Serra de Tramuntana mediante la gestión activa, con una inversión de 1,8 millones de euros.

En conjunto, estas actuaciones refuerzan la conservación de los elementos que definen la identidad de Mallorca y favorecen un modelo turístico que pone en valor el patrimonio, el paisaje y los recursos propios de la isla.

MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS ESPACIOS URBANOS

Los ayuntamientos de Mallorca impulsarán 26 proyectos distribuidos en Alaró, Calviá, Estellencs, Montuïri, Muro, Palma, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Selva, Ses Salines, Son Servera, Vilafranca de Bonany y Llucmajor.

Las actuaciones responden, según ha informado la institución insular, a las necesidades específicas de cada municipio, pero comparten el objetivo común de mejorar las infraestructuras y los servicios públicos, recuperar espacios degradados, proteger el entorno y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

Una parte importante de los proyectos municipales se centra en la renovación de las redes de agua potable y saneamiento, la eficiencia hídrica y la modernización de los servicios básicos.

En este ámbito destacan la renovación de las redes de agua y la mejora de los servicios hidráulicos en las calles Petit y Alexandre de Alaró; la renovación y mejora de las redes de agua potable y saneamiento a la zona de ses Fotges, en la playa de Muro; la sustitución de las redes de agua en las calles Nobleza y sa Creu, en Selva, y la instalación de contadores con telelectura en todo el municipio de Son Servera para mejorar la eficiencia del ciclo del agua.

También se incluyen el proyecto de modernización del ciclo integral del agua y transformación urbana sostenible de Son Bauló, en Santa Margalida, y la instalación, en Vilafranca de Bonany, de una estación de tratamiento de agua potable y una planta para eliminar nitratos del desecho de la planta de tratamiento por ósmosis inversa.

Estas actuaciones se complementan con proyectos de renovación urbana sostenible en Sant Llorenç des Cardassar y en la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines, que permitirán mejorar las calles y los servicios municipales.

Se trata, según han subrayado, una reinversión de más de 113 millones de euros que responde a la voluntad de que la actividad turística genere beneficios compartidos para residentes y visitantes, con un modelo basado en la responsabilidad, la sostenibilidad, la calidad y el respeto por la identidad de Mallorca.