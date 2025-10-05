Mallorca y Menorca, en aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros

Archivo - Oleaje durante un temporal en Cala Sant Vicenç (Mallorca). Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo aviso amarillo por riesgo de fenómenos costeros en Mallorca.

Concretamente, según información de la página web de la Aemet, en Mallorca hay activos avisos en la Serra de Tramuntana, donde se prevén olas de dos a tres metros, y en el norte y nordeste de la isla, donde se esperan olas de hasta tres metros del norte.

El aviso por riesgo de fenómenos costeros en la Serra de Tramuntana se mantendrá activo hasta las 15.59 horas de este domingo. Mientras, los avisos en el norte y nordeste de Mallorca permanecerán activos hasta las 08.59 horas del lunes 6 de octubre.

En Menorca, también hay activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, ya que se espera que sople viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y se produzcan olas de hasta tres metros. Este aviso permanecerá activo hasta las 11.59 horas del lunes 6 de octubre.