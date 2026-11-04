Mallorca organiza una experiencia inmersiva en Londres para atraer al turista británico durante los meses de invierno

Archivo - Decenas de personas durante el baile de los ‘dimonis’ en Manacor. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado en Londres, en el marco de la feria World Travel Market (WTM), una experiencia inmersiva con la que pretende atraer al turista británico durante los meses de invierno.

En el acto, celebrado en The Charterhouse y titulado 'A Winter in Mallorca', han participado más de un centenar de personas, entre ellas el presidente insular, Llorenç Galmés.

Según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, forma parte de la estrategia de promoción de la isla como un destino "comprometido con un modelo turístico más responsable, basado en el respecto a su identidad, la protección de su patrimonio y la convivencia entre residentes y visitantes".

A través de esta propuesta, impulsada por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, se pretende atraer al turista británico "también en los meses de invierno" y lanzar el mensaje de que "conocer Mallorca implica la responsabilidad de cuidarla".

Para transmitir estas ideas, 'A Winter in Mallorca' ha propuesto un recorrido el patrimonio y las tradiciones de la isla, utilizando la música, la narración, las representaciones culturales y la gastronomía como elementos conductores.

Con el escenario elegido se ha pretendido establecer un "vínculo simbólico" con la Cartoixa de Valldemossa, empleando la música de Frédéric Chopin como "punto de partida", y el joven Adrián Sánchez ha interpretado el canto de la Sibil·la.

También se ha acercado al público la tradición de las 'neules', los 'foguerons' de Sant Antoni y Sant Sebastià, los 'dimonis', la 'ximboba', la floración de los almendros y la gastronomía mallorquina.

"Mallorca tiene una riqueza cultural, patrimonial y natural que merece ser descubierta durante los 12 meses del año. El invierno nos ofrece una oportunidad extraordinaria para acercarnos en una isla diferente a sus tradiciones, a sus fiestas populares, a su gastronomía y a todas aquellas experiencias que forman parte de nuestra identidad", ha dicho Galmés.

El presidente insular ha resaltado que esta iniciativa forma parte de la "apuesta por un modelo turístico más responsable y equilibrado, que diversifique la oferta, favorezca la desestacionalización y permita dar visibilidad a los atractivos de Mallorca, más allá de los meses de temporada alta".

"Porque Mallorca no es solo un destino para visitar en verano: es una isla para descubrir, sentir y disfrutar durante todo el año", ha concluido.