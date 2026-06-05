Mallorca participa en la definición de las prioridades y líneas de trabajo del turismo de congresos y eventos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participa esta semana en la asamblea anual del Spain Convention Burau (SCB), la red que agrupa a los principales destinos españoles especializados en turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) y en la que se han fijado las prioridades y las líneas de trabajo del sector.

La delegación mallorquina la ha encabezado el director insular para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, quien ha tomado parte en distintas sesiones de trabajo centradas en el papel de las oficinas de congresos, en las nuevas métricas para medir el impacto económico, social y medioambiental de los eventos o los modelos de coordinación entre administraciones y agentes turísticos.

Para Mallorca, ha indicado la institución insular en un comunicado, el turismo de congresos y eventos constituye uno de los segmentos con mayor potencial para avanzar hacia un modelo turístico "más equilibrado" por su capacidad para atraer visitantes fuera de los meses de mayor afluencia.

IA Y COORDINACIÓN ENTRE DESTINOS

La inauguración de la asamblea, que tuvo lugar el jueves, estuvo presidida por el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda; el presidente del Spain Convention Bureau y presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la vicepresidenta primera del SCB y alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

El programa incluye diversas mesas redondas sobre el papel estratégico de las oficinas de congresos, las nuevas métricas de impacto aplicadas al turismo MICE, la inteligencia compartida y la coordinación entre destinos, además de la presentación de casos de éxito impulsados por diferentes ciudades españolas.

Este viernes se abordará la elección de la sede de la próxima asamblea anual --esta ha sido en Las Palmas-- y la aprobación del plan de acción que marcará las prioridades y líneas de trabajo de la organización para el próximo ejercicio.