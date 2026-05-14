Mallorca protege sus rondallas: ya son bien de interés cultural

Archivo - Rondalles Mallorquines. - INSTITUCIÓ MOLL - Archivo

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado definitivamente, este jueves, la declaración de las rondallas mallorquinas como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Culmina de este modo así el proceso iniciado el pasado mes de enero para proteger una de las tradiciones más emblemáticas y arraigadas de la cultura popular de la isla.

Este proyecto supone la segunda declaración del Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, creado por el Consell de Mallorca con la finalidad de proteger y salvaguardar las tradiciones y expresiones culturales de la isla, tras la declaración en diciembre del año pasado de las 'neules' caladas.

Además, a día de hoy están en tramitación la 'colcada' de la Beata de Santa Margalida, Valldemossa y Palma; las 'beneïdes' de Sant Antoni de Muro; y la técnica tradicional de producción de la tela de lenguas.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado que hoy se ha dado un "paso inmenso" para la cultura de Mallorca.

"La institución insular refuerza su compromiso con una de las expresiones más vivas, queridas y arraigadas de nuestro patrimonio: las rondalles mallorquinas", ha afirmado.

Roca ha destacado que esta decisión llega avalada por el criterio del Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, formado por el historiador Juan José Soler, la escritora e investigadora de literatura oral Caterina Valriu, el cronista de Palma, Bartomeu Bestard, la musicóloga Eugènia Gallego y la artesana e investigadora Joana Maria Borràs, que ha considerado imprescindible garantizar la continuidad de este legado.

"Las rondallas no son solo cuentos: son un tesoro compartido, un espejo de nuestra manera de entender el mundo y un legado que ha pasado de generación en generación. Declararlas bien de interés cultural inmaterial es celebrar su fuerza, su vigencia y su capacidad de emocionar todavía hoy", ha añadido.

Roca también ha puesto en valor su papel educativo y lingüístico ya que, ha reivindicado, con esta declaración se apoya la transmisión de un patrimonio que identifica y que se quiere mantener vivo entre niños y jóvenes. "Las rondallas forman parte de nuestro imaginario colectivo y merecen seguir presentes con toda su intensidad", ha indicado.

Durante la sesión, Antoni Mir, socio fundador de la Institución Francesc de Borja Moll y presidente honorífico de la editorial Moll, ha agradecido al Consell de Mallorca el trabajo realizado en la preservación y difusión de las rondallas mallorquinas y ha destacado la importancia de la labor institucional para mantener vivo este legado literario y garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

PROYECTO BITZOC

Dentro de este mismo compromiso de preservar y proyectar el patrimonio inmaterial, este año el Consell de Mallorca ha impulsado el proyecto Bitzoc, una iniciativa que tiene como objetivo recuperar y actualizar las rondallas para hacerlas accesibles a los niños.

La colección incluye actualmente los dos primeros volúmenes, 'En Joanet i els set missatges' y 'El gegant de l'ermita', dos historias emblemáticas del imaginario popular adaptadas por Caterina Valriu e ilustradas por Tomeu Riera, editadas por Saïm Edicions con la voluntad de facilitar su lectura y conectar con los nuevos lectores.