Mallorca seguirá este lunes en aviso naranja por calor y el resto de las islas en amarillo

Una persona se protege del sol. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este lunes avisos por calor en Baleares que serán naranja por valores máximos de 39 grados en parte de Mallorca.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas se activarán el lunes al mediodía y estarán vigentes hasta las 19.59 horas.

El aviso será naranja en interior y sur de Mallorca, donde los termómetros podrían alcanzar máximas de 39 grados. El resto de la isla, a excepción de la zona este, estará en aviso amarillo y se esperan máximas de 38ºC. También amarillo será el aviso en Menorca y las Pitiusas, con máximas de 36ºC.