Mallorca se une para cantar La Balanguera

1091311.1.260.149.20260529104021 Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Mallorca se unirá este viernes en un canto simultáneo de La Balanguera para conmemorar el centenario del estreno de la versión musical del poema de Joan Alcover.

El poema, convertido en canción gracias a la música de Amadeu Vives, forma parte del patrimonio sentimental y colectivo del pueblo mallorquín y, con el paso de los años, sus versos se han tranformado en una metáfora del paso del tiempo, de la memoria compartida y de la continuidad de un pueblo que, como dice el poema, teje su futuro a partir del hilo de su historia.

En este contexto, la Obra Cultural Balear (OCB) ha convocado una cantada multitudinaria de La Balanguera en toda Mallorca para conmemorar el centenario del estreno de la versión musical, interpretada por primera vez el 29 de mayo de 1926 en el Palau de la Música de Barcelona.

La OCB, por un lado, ha hecho un llamamiento a los centros educativos de Mallorca --escuelas, institutos y Universitat de les Illes Balears (UIB)-- a interpretar la canción al mediodía, con la participación del alumnado y el profesorado del centro.

Además de las cantadas que se ejecuten en los más de 250 centros educativos de Mallorca, una decena de centros se unirán en La Misericòrdia a las 12.00 horas de este viernes en un encuentro convocado por la OCB y el Consell de Mallorca.

Está prevista la participación de alumnos y profesores de los CEIP Santa Catalina de Palma, IES Josep Maria Llompart de Palma, Col·legi Sant Vicenç de Paül de la Soledat, CEIP y ESO Ponent de Inca, CEIP Miquel Costa i Llobera de Palma, CEIP Jafuda Cresques de Palma, colegio Santa Mònica de Palma, colegio Santíssima Trinitat y colegio Madre Alberta.

Por la tarde, a las 20.00 horas en la plaza Mayor de Palma, se ha organizado el acto principal. La cantada popular será conducida por la Banda Municipal de Música de Palma con la participación del Orfeón Ramon Llull, la Coral Sons d'Olímpia de la asociación de vecinos Es Capitol, la Coral Spiritual Mallorca a l'Octava, el coro Acadèmia 1830 Vint&Sinc (Irineu Segarra), Capella Mallorquina, corales Sant Josep Obrer y Corpus Christi, Cap Pela, Sa Corrala, Coral Sant Jaume de Palma, Coral UIB, el orfeón de la UIB, el coro de Mestres Cantaires de la UIB, Cor de Dones de la UIB, Cor de Pares i Mares de la UIB, y el coro juvenil de Joventuts Musicals de Palma y de la UIB.

Después habrá una actuación de los xeremiers de la Escuela de música y danza de Mallorca y 'ballada' popular con Música Nostra.

LA CAPELLA DE LA SEU CANTA LA BALANGUERA

La Capella de la Seu, por su parte, ha grabado el canto de La Balanguera y la Catedral de Mallorca se ha sumado así a la convocatoria.