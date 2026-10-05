El mallorquín Mateu Oliver, nuevo presidente de los ingenieros eléctricos europeos

El nuevo presidente de Eurel, Miquel Oliver, en la elección - CGCOII

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, Miquel Oliver, ha sido elegido presidente de Eurel, la organización europea que reúne a asociaciones profesionales de ingeniería.

La elección, según ha destacado el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales en una nota de prensa, supone un reconocimiento a la ingeniería industrial española y refuerza la presencia del Consejo General en foros europeos.

Entre las prioridades que el mallorquín ha planteado para esta nueva etapa se encuentran fortalecer la cooperación entre las organizaciones nacionales de ingenieros, incrementar la aportación del conocimiento técnico a la elaboración de las políticas europeas y avanzar en ámbitos estratégicos para Europa como la autonomía energética, la seguridad de las cadenas de suministro y la soberanía tecnológica.

En su candidatura, Oliver defendió precisamente la importancia de que las decisiones públicas europeas cuenten con "una sólida base técnica" y destacó el papel que puede desempeñar Eurel como interlocutor de la ingeniería ante las instituciones comunitarias.

Asimismo, señaló la necesidad de conectar a ingenieros de distintas generaciones y países y prestar especial atención a la incorporación de jóvenes profesionales y a la escasez de perfiles técnicos en Europa.

"Europa afronta decisiones fundamentales en materia de energía, digitalización, inteligencia artificial, industria y autonomía tecnológica. Los ingenieros tenemos mucho que aportar y Eurel debe ser una voz técnica, independiente y útil en ese debate", indicó el nuevo presidente.

Ingeniero industrial e ingeniero informático, Oliver combina su actividad profesional con una amplia trayectoria de representación institucional. Su perfil reúne experiencia en ingeniería industrial tradicional, infraestructuras eléctricas, gestión empresarial y nuevas tecnologías, con especial vinculación a la transformación digital y la inteligencia artificial.

El balear ha manifestado también su intención de intensificar la relación con las distintas asociaciones nacionales que integran Eurel, conocer sus prioridades y favorecer proyectos comunes que permitan aprovechar el conocimiento y la experiencia de los profesionales de los distintos países europeos.

Según el Consejo General de Colegios Oficiales, su elección abre además una oportunidad para reforzar la interlocución de la ingeniería española en Bruselas y contribuir desde el conocimiento técnico a cuestiones directamente relacionadas con la competitividad y la resiliencia industrial europea.

El presidente del Consejo General, Carlos Medina, ha destacado "la importancia de que la ingeniería industrial española esté presente en los espacios europeos en los que se están definiendo decisiones que condicionarán el futuro de la industria".

"La elección de Mateu Oliver es una excelente noticia para Eurel y también para la ingeniería española, que tiene conocimiento, experiencia y capacidad para contribuir de manera muy relevante a los grandes debates que Europa tiene por delante", ha subrayado Medina.