La mallorquina Biennal B llega a Valencia con una exposición sobre arte y oficios artesanos

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del Consell de Mallorca Biennal B ha llegado a Valencia con la exposición 'A media lumbre', que se centra en el arte y los oficios artesanos.

La muestra, según ha informado la institución insular en un comunicado, es fruto de la colaboración entre Es Baluard y el Casal Solleric y se despliega entre los territorios de Valencia, Mallorca, Cataluña y Aragón.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que esta iniciativa es "una apuesta estratégica por una cultura contemporánea arraigada al territorio, que pone en valor los saberes materiales, la historia y el paisaje como elementos clave para pensar el presente y el futuro".

"Proyectos como 'A media lumbre' consolidan una línea de trabajo iniciada el año pasado y que sitúa a Mallorca como un nodo cultural activo dentro del contexto estatal", ha subrayado.

La jornada se ha iniciado con una conversación previa a la inauguración en el Auditorio Carmen Alborch del IVAM en la que han participado la comisaria de la exposición, Blanca de la Torre, junto con los directores director de Es Baluard, David Barro, y del Museu Terra, Aida Boix.

El diálogo ha permitido contextualizar el proyecto desde una perspectiva territorial y poner en común los ejes conceptuales que articulan esta propuesta expositiva.

'A media lumbre' reúne un conjunto de obras y prácticas artísticas que exploran los vínculos entre arte contemporáneo, territorio, memoria y saberes materiales, articulando un recorrido que enlaza contextos urbanos y rurales.

El proyecto revisa los oficios y las técnicas vernáculas desde la contemporaneidad, sin una mirada nostálgica, reconociéndolos como formas de conocimiento situadas y plenamente vigentes.