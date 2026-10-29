La mallorquina que viajaba en uno de los trenes sigue desaparecida

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 11:05
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PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mari Carmen García, la mallorquina que viajaba en uno de los trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo), continúa desaparecida.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Inca, de donde era natural, aunque vivía y trabajaba en Madrid y que viajaba en uno de los trenes con destino a Sevilla.

Varias publicaciones en redes sociales han alertado de la desaparición de la joven, que viajaría en los vagones siete u ocho.

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