El maltrato entre las personas mayores tiene rostro de mujer: siete de cada diez víctimas en Baleares lo son

Archivo - Una voluntaria de la Cruz Roja con una persona mayor. - CRUZ ROJA - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de siete de cada diez personas mayores víctimas de maltrato que son atendidas por la Cruz Roja en Baleares son mujeres.

Solo en el último año, la entidad ha atendido a 70 personas mayores que se encontraban en situación de maltrato o en riesgo de sufrirlo, de las cuales el 75% eran mujeres.

Ser mujer, ha indicado la Cruz Roja en un comunicado, incrementa significativamente el riesgo de sufrir maltrato en la vejez, que se agrava cuando confluyen otros factores como el origen, la pertenencia a minorías religiosas o una orientación sexual no normativa.

Del total de casos atendidos en 2025, el maltrato psicológico fue la forma más frecuente, seguido del abandono, el abuso económico y la negligencia.

En la mayoría de las situaciones, el entorno familiar o de cuidados --donde existe una fuerte dependencia emocional y funcional-- es también el espacio en el que se produce el daño.

Este vínculo de dependencia, unido a sentimientos de miedo, vergüenza o culpa, dificulta la visibilización y denuncia de estas situaciones, ha advertido la organización.

"La visibilización del maltrato a las personas mayores y la sensibilización social son fundamentales para reconocer una realidad con frecuencia oculta. Hacerla visible favorece una mayor conciencia colectiva, impulsa la denuncia y mejora los mecanismos de detección temprana", ha explicado la psicóloga del área de Gente Mayor de la Cruz Roja en Baleares, Marta Mateu.

La labor que la entidad realiza en cuatro municipios del archipiélago, enfocada en mejorar cuestiones como la detección precoz y la sensibilización, es posible gracias al trabajo de una veintena de voluntarios.