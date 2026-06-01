La manifestación del Orgullo Lgtbi será "más reivindicativa que nunca" y terminará por primera vez en la plaza de Cort

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 (EUROPA PRESS)

La entidad Ben Amics ha presentado este lunes la manifestación del Orgullo Lgtbi+ de este año que se celebrará el domingo 28 de junio y, por primera vez, finalizará su recorrido en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma.

Precisamente, la plaza de Cort ha acogido este lunes la presentación de la movilización, bajo el lema 'A las calles con Orgullo, disidencia y resistencia'.

"Este año más que nunca", han reivindicado desde la entidad, recordando los desencuentros con el Consistorio para organizar la verbena este año. "Con el Ayuntamiento en contra, es el momento de salir a las calles con orgullo, disidencia y resistencia", han sostenido.

La marcha comenzará a las 19.00 horas en la plaza de España y llegará hasta la plaza de Cort, pasando por avenidas, la Rambla, el paseo del Born y calle Conquistador, para, según Ben Amics, demostrar que el movimiento Lgtbi+ en Mallorca "está vivo y reivindicativo".

PROGRAMACIÓN

Además de la manifestación, han presentado el programa de actividades con motivo del Orgullo 2026, que comenzará este sábado,6 de junio, con la actividad 'Voley amb vándalas', que tendrá lugar a las 17.00 horas en la playa de Can Pere Antoni.

Igualmente, del 12 al 14 de junio se celebrará un campamento joven de verano, bajo el título 'La diversitat com a oportunitat', en Montuïri.

Otras de las actividades programadas son un mercadillo de ropa de segunda mano, el viernes 19 de junio a las 17.00 horas en la sede de Ben Amics; así como una jornada de cuentacuentos y un taller de percusión en Manacor, el sábado 20 de junio a las 10.00 horas.

El CineCiutat acogerá el jueves 25 (20.00 horas) la película 'Maspalomas' y un posterior coloquio y, el sábado 26, se celebrará la mesa redonda 'Dissidències km0' en la Torre del Palau de Manacor (19.00 horas).

El sábado 27 de junio tendrá lugar la tradicional entrega de los 'Premis Siurell i Dimoni Rosa' 2026, que este año se celebrará en Manacor a las 19.30 horas.

Finalmente, el día 3 de julio se celebrará en el Port de Pollença el 'Petit Orgull' (19.00 horas) y la fiesta del Orgullo (20.30 horas) en la plaza de Miquel Capllonch.