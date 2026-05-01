Manifestación del Primero de Mayo en Palma: miles de personas marchan contra la guerra y por la vivienda

1083338.1.260.149.20260501120513 Manifestación del Día del Trabajo de 2026 en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La cabecera de la manifestación del Primero de Mayo en Palma ha salido de la plaza de España pasadas las 11.30 horas y ya recorre el centro de la capital balear bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia' y con el rechazo a la guerra en Oriente Medio también presente.

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la movilización este viernes en otras marchas que también recorrerán Maó y Eivissa, previstas para las 12.00 horas, y con la voluntad de convertir estas reivindicaciones en un "llamamiento a la indignación". También en Palma, una manifestación convocada por CNT y CGT recorrerá las calles.

Los secretarios generales de CCOO en Baleares, José Luis García, y UGT Baleares, Pedro Homar, explicaron en la presentación de las marchas que las principales reivindicaciones pasan por la vivienda, los salarios y la democracia.

Además, las movilizaciones están encabezadas por una pancarta con el lema 'no a la guerra'. En este sentido, apuntaron que la guerra definirá la nueva configuración geopolítica y el nuevo modelo económico del conjunto del mundo, que tendrá "repercusiones en lo local".

Según los sindicatos, la escalada de precios, sobre todo de la vivienda, hace que las subidas salariales no se traduzcan en "mejoras para la clase trabajadora", a pesar de la buena situación del mercado laboral con plena ocupación y datos récord en afiliación a la Seguridad Social.

Con todo, defienden que el 1 de mayo "no es una fiesta", sino un día de reivindicación, y que es necesario que los trabajadores "se empiecen a indignar", dado que el futuro de la sociedad estará marcado por "lo capaz que sean de moverse por sus derechos".