Manuela García afirma que los pacientes de Baleares tienen más derechos y prestaciones que al inicio de legislatura

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado este martes que desde el inicio de la legislatura los pacientes de Baleares tienen más derechos y más prestaciones.

Así lo ha asegurado en el pleno del Parlament de este martes, después de que la diputada del PSIB Patricia Gómez le haya preguntado por su responsabilidad en la política sanitaria de Baleares, cuyo estado ha criticado.

Gómez ha criticado que las listas de espera suben mes tras mes y se ha referido igualmente al fracaso de las estrategias de fidelización. "Dicen que lo harán, pero están en el último año de legislatura", ha afirmado la socialista.

La consellera, por su parte, ha reivindicado la eficiente gestión con el mayor presupuesto de la historia y ha criticado "el binomio Armengol-Gómez", que recortó derechos a los profesionales después de la pandemia.