Manuela García defiende que el Hospital de Manacor está un proceso de transformación "sin precedentes"

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reivindicado este martes que el Hospital de Manacor está un proceso de transformación y fortalecimiento "sin precedentes" desde el punto de vista asistencial y estructural.

En el pleno del Parlament de este martes, la consellera ha respondido a la diputada del PSIB Patricia Gómez, que se ha referido a la preocupación del colectivo Dones de Llevant respecto a la situación del centro hospitalaria.

Según ha señalado la diputada, hasta 60 entidades se han sumado a la denuncia del colectivo en relación a la situación del centro hospitalario y ha criticado la "clara voluntad" de privatización y la falta de médicos.

La consellera, por su parte, se ha referido al plan director con una inversión global prevista de 60 millones de euros y ha destacado que ya es una realidad el nuevo edificio ambulatorio y el nuevo hospital de día.

En cuanto a profesionales, ha subrayado que la plantilla total se ha incrementado un 17 por ciento, 232 profesionales, 26 médicos especialistas más que con el anterior Govern. Ha destacado también la incorporación de cinco matronas y la clara apuesta por reforzar la capacidad asistencial y consolidar equipos estables y altamente cualificados.

Igualmente, ha añadido, el hospital ha sido capaz de incrementar su actividad ordinaria y extraordinaria.